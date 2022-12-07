加密幣交易所FTX破產打擊加密幣公司估值，並削弱投資人的興趣，高盛打算進場撿便宜，擬斥資數千萬美元收購或投資加密幣公司。

高盛數位資產負責人麥德莫特（Mathew McDermott）受訪時指出，FTX破產凸顯產業需要更多值得信賴、受到監管的加密幣業者，大型銀行在此看到機會，準備出手投資。

麥德莫特透露，高盛正對多家加密幣公司進行盡職審查。他上個月表示，高盛看到許多相當有意思的機會，價格也更合理。

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