FTX事件受害者黃士楷透露，在FTX梭哈的金額高達241萬美元。(國政會提供)

加密貨幣FTX破產掀風暴，國內至少有15萬投資人受害；國政會產業暨新創研究中心召集人簡榮宗建議，加密貨幣監管不如學日本、採取落地申請「執照制」，並以信託機制來納管，即使出狀況也能將損失傷害降到最小。

曾擔任金融評議中心資深專員、現為律師的桂祥晟指出，台灣視加密貨幣為商品，事實上它具金融交易性質，主管機關是誰、如何管理是非常棘手問題；加幣貨幣是新型態的金融交易，可能1個月後又轉為另個性質，監理太嚴格，業者會跑到其他國家去，若太鬆散民眾權利可能受損，因此，主管機關監理要像跳舞，隨時調整舞步，也要跟隨其他國家的浪潮去行動。

根據統計，FTX破產，全台受害者約有15萬人，且多是希望藉新金融、數位經濟翻身的年輕人，國政會與立法委員吳怡玎今共同邀集專家討論，期為加密貨幣後續的監理與協助受害人打造更積極的環境。

FTX事件受害者黃士楷透露，在FTX梭哈的金額高達241萬美元，自己有8年創業經驗、抗壓力比較強，但很多年輕人卻患有憂鬱症、高情緒起伏、看不到希望的窘迫情境；他警示，這現象要1個月後才會擴散出來，因為很多年輕人的生活開支會卡在這裡，政府要協助心理輔導、提供管道給這些受害者；黃士楷目前採自救的方式。

加密貨幣交易所除申請執照外，簡榮宗也建議，要有內稽內控機制、資產分離，以國際化金融監理的思維來做管理；若金管會不知道由哪個局、處，適合擔任監理角色，建議不如由數位發展部來擔任主管機關。