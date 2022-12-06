高盛證券指出，聯詠（3034）股價自9月低點來反彈39％，但面板驅動IC（DDIC）競爭格局出現結構性變化，可能導致聯詠丟失市場分額，將投資評等降至「賣出」，推測合理股價砍至228元，不看好股價持續彈升。

高盛之所以對聯詠前景浮現擔憂，主要是考量競爭版圖變得愈來愈激烈，首先，在觸控面板驅動IC（TDDI）部分，基於市場足夠成熟，二、三線業者讓市占搶奪更加激烈，TDDI競爭可說是一片紅海。

DDIC產業自今年中步入下行循環，DDIC晶圓代工的產能利用率顯著下滑，包括晶合集成、世界、力積電等業者皆已向DDIC客戶提供折扣或獎勵計畫，高盛認為，業界內的此一趨勢也會導致TDDI進一步降價。

考慮到上述的價格壓力，高盛證券估計，聯詠TDDI產品價格下跌，將導致毛利率自明年起進一步承壓，最新估算，受到二線業者價格競爭拖累，聯詠TDDI產品單位售價明年將降至每套2美元以下，大幅低於今年的約3美元，如此一來，聯詠TDDI產品線的毛利率明、後年恐降到27％～29％，遠不及2019～2020年時的33％～36％。

外資估算，聯詠今年每股稅後純益（EPS）45.1元，較去年衰退3成後，明年EPS將再大幅年減43％，降至25.6元。