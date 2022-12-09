OPEC+決定減產原油，讓美國跳腳。（示意圖／shutterstock）

俄烏戰爭擾亂國際油市，石油公司受惠價格高攀收穫創紀錄的營收表現，加州為壓制高漲的油價，提出法案要對石油公司暴利開罰，以遏阻油企哄抬價格。對此，西方石油CEO則痛批這項提案「太荒謬」，直指許多政客根本不了解這個產業。

俄烏戰火及後續一系列制裁導致國際能源市場動盪，石油公司今年以來屢創亮眼的獲利表現，美國總統拜登（Joe Biden）已多次公開抨擊石油公司，指其賺的盆滿缽滿，卻不願壓低汽油價格緩解消費者的痛苦，更揚言要開徵暴利稅。

在過去幾個月，拜登就創紀錄的營收與油企激烈交鋒，本周加州州長紐森（Gavin Newsom）開第一槍，提案要對油企暴利罰。紐森直言「人民幾近付不起帳單的原因，就是這些石油公司」。只不過開罰條件等具體內容仍未確定，而是否通過也還是未知數。

紐森直接了當的說，「要懲罰那些哄抬價格油企很簡單，不是石油企業控制利潤和價格，就是對他們開罰」。加州是全美今年天然氣成本飆升最為劇烈之一，一個月前汽油一度衝上每加侖4.45美元。

針對此事，西方石油公司（Occidental Petroleum）執行長霍盧布（Vicki Hollub）反批，「我認為太多的政客根本不了解這個產業，不了解任何產業」。

霍盧布表示，供應鏈問題和小型石油、天然氣廠商難以獲得資金，以及人力短缺，尤其是卡車司機短缺的部分，都是造成價格上漲的因素。有鑑於此，霍盧布預估油價2023年持續上漲。