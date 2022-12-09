福斯集團(VAG)在周四表示，有鑑於當前的經濟環境，該集團將延到2022年之後，才會決定電動車電池的超級工廠將設立在東歐哪個地點。

福斯在聲明中說，福斯集團與其電池公司PowerCo正在不斷地評估合適地點，決定歐洲下一個超級工廠將設立在哪裡。至今仍未達成任何決定，評估工作正繼續進行中。

據捷克媒體CTK稍早的報導，此一決定將被推遲幾個月。該工廠應該從2027年開始生產電池，考慮的地點包括捷克，其它幾個地點應該是匈牙利、波蘭和斯洛伐克。

福斯集團在捷克子公司Skoda汽車在十月時曾表示，預計福斯將在2022年底前宣布決定。

「鑑於當前形勢，我們將再花一些時間進行決策，該行動並沒有壓力」，福斯表示，「此對於該專案的開工或投產沒有產生影響」。

福斯計畫在東歐建立的電池工廠，將是其計畫中的第4家。該集團預計到2030年在全歐洲建成6家電池生產工廠。