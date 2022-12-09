Google宣布推出Pixel手機與Pixel智慧手錶歷來最大的功能更新，Pixel 4a到最新的Pixel 7、Pixel 7 Pro和Pixel Watch都將自今日起陸續收到更新，新功能包括支援Google One VPN、隱私與安全性設定整合、增加通話清晰度等，Fitbit的睡眠檔案也在估能更新後可於Pixel Watch使用，不過透過Pixel手機錄下的語音還是不支援用中文自動轉成文字筆記、區別不同講者的功能。

Google表示，功能更新後，Pixel 7系列用戶可以透過Google One VPN上網，確保在公共場合使用WiFi上網時沒有人可以辨識出用戶身份，無論何種應用程式或網路瀏覽器均適用，而且不需額外付費，而全新整合的安全性與隱私設定，則讓用戶在同一個位置查看安全性和隱私權設定、風險級別和其他資訊。

另外，這次的功能更新也針對Pixel 7系列提供「清晰通話」，Google表示，透過Tensor G2晶片的助力，Pixel 7系列將能放大通話對象的聲音並降低背景噪音。

而Pixel手機內建的錄音工具除了能夠自動針對包括英文在內的少數幾種語言讓語音轉文字、做成逐字稿筆記之外，Pixel 6與Pixel 7系列在功能更新後，英文錄音會識別每位說話者並加上標籤，也會在說話者變換的時候換行，這項功能透過機器學習技術，在Pixel手機上就即時處理講者標籤，所以用戶可以一面錄音、一面看到即時標記，當錄音完成之後，用戶將講者標籤改為說話者的名字就可以了。但不幸的是這項功能依然不支援中文。

另外，Pixel 6系列在功能更新後也開始支援咳嗽打呼偵測功能，了解有可能影響睡眠的因素，如半夜咳嗽及打呼。

而在與Pixel Watch相關的功能更新方面，Google表示，Fitbit睡眠檔案現在可於Pixel Watch使用，這項廣受使用者喜愛的Fitbit Premium 功能從10個面向評估睡眠習慣，例如：持續時間、就寢時間一致性和干擾，每個月佩戴Pixel Watch就寢至少14晚，即可在下個月的第一天查看睡眠資料。