2022年全球金融市場受到多重負面因素干擾而重挫回檔，但隨著眾多資產價格嚴重低估、利多逐漸浮現，2023年市場迎來轉折。野村投信於2023年1月3日開募的野村環球時機多重資產基金，獨家打造的投資組合，由符合未來主流趨勢的「次世代多重主題股票」搭配「雙高債券-高評等投資級債與高品質非投資等級債」，透過精選的股債三拼掌握2023年起市場轉折的最佳成長契機。

野村投信策略暨行銷處張繼文副總經理表示，美國通膨逐漸自高點回落，隨著通膨中具較高黏性的項目如房租、食品等走勢趨緩，2023年通膨可望進一步走低；原本為了抑制高通膨而祭出強硬升息手腕的聯準會，不僅升息可望趨緩，預估到明年3月時聯邦基準利率將達到本輪升息循環終點。至於因為高通膨、強勁升息而出現降溫的景氣，有望在2023年軟著陸，在景氣築底階段，往往是絕佳的投資布局時點。因此整體而言，2023年可望逆轉2022年投資市場的黯淡表現，面對投資新局，投資人應盡早規劃。

此次野村投信推出的野村環球時機多重資產基金，採用次世代多重資產投資策略，透過股債三拼的組合降低波動，進一步追求更佳的長期報酬。所謂的股債三拼，股票聚焦在次世代主題股票，亦即已經萌芽，創新能力強，具有強大業績成長潛力，未來是主流趨勢的企業，以目前的市場情況而言，股票部位預估將佔投資組合的50%；惟股市的波動風險較高，債市將搭配20%投資級公司債以及30%以墜落天使債為主的非投資等級債，藉此降低投資組合的波動。

如此的股債三拼組合為何能提高投資效率？張繼文指出，以過去15年的市場表現試算，股債三拼組合的累積報酬率達154%，同期間50%股票搭配50%投資級債的組合或是50%股票搭配50%非投資等級債的組合，報酬率分別為98.7%以及128.8%；就年化波動度而言，股債三拼組合為11.9%，則是介於中間。次世代主題股票搭配雙高債券，不僅有助於降低波動風險，更有機會提升長期報酬表現。

為了幫投資人掌握最佳的投資時機，野村投信第四度與國際知名資產管理公司-威靈頓投資管理(Wellington Management)合作，截至2022年6月，威靈頓管理的資產規模約為1.2兆美元，全球排名名列前茅。擁有近1000位投資專才的威靈頓，在股票、債券以及多重資產等領域均為業界翹楚，美國首檔平衡型基金即為威靈頓於1929年7月成立，截至2022年8月，該基金規模達1301億美元，顯示威靈頓在多重資產的投資實力出色。