元大投信14日公告，自9月改為季配、躋身規模百億級高股息ETF之列的元大台灣高息低波（00713），確定每受益權單位發放1.45元，以最新收盤淨值計算，年化配息率約為7.4％訂於16日除息，15日為最後買進日，2023年1月16日發放股息。

在市場高波動之下，高息低波投資成為顯學，00713以台股上市市值前250大為股票池，篩選50檔成分股，是國內唯一將個股本益比與營運穩定度納入選股指標的台股ETF，追求低買高賣且投資產業分散，成分股間的股價連動度低，因此多頭時期有攻擊力，空頭時期有抗震力。

此外，00713在2020、2021年台股多頭期間分別上漲14.6％、31.8％，今年以來至11/30則僅個位數跌幅，跟漲抗震特色被投資人所注意，關注度急速上升。

元大投信指出，憑藉跟漲抗震特色，00713逆勢躋身百億級高股息ETF之列，成為國內第四大的台股高股息ETF，至14日規模達137億，受益人數53,725人，均較2021年年底大幅成長。

在12月1日公告預估配息後，00713成交量顯著放大，自2日至14日的日均量達7,336張，較11月每日平均成交量1,946張大幅成長，交易熱度顯著升溫。

元大投信指出，透過高股息ETF存股的最大優勢，就是ETF會依所追蹤的指數定期調整成分股，並能分散單一個股與產業風險，目前透過券商定期定額高股息ETF的投資人數，已大幅超越台積電、玉山金、兆豐金等傳統熱門存股標的。

由此可知，投資人逐漸觀察到，存個股容易掉入股價大跌下的高殖利率陷阱，因此想長期領股息，透過具有明確指數成分股篩選邏輯，且有穩定配息紀錄的高股息ETF更是存股首選。

元大投信提醒，投資人參加配息時，除應關注ETF配息率是否與追蹤指數息率差異太大，參加配息時也要留意配息率不代表報酬率，配息金額會自ETF淨值扣除，宜一併留意淨值變動。