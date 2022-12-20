IC設計添新兵！主攻ASIC(客製化晶片)的巨有科技(8227)今日上櫃，參考價42.7元，盤中股價最高衝上115元，蜜月行情波段大漲169.3%。

巨有科技是台積電(2330)DCA設計中心聯盟的成員，隨著台積電營收不斷攀高，IC設計產業蓬勃發展，所帶來的市場動能將強力支撐未來營收成長。目前台積電已授權巨有科技更先進的12奈米、16奈米製程技術，高階奈米製程將對巨有的營收帶來很大的提升。目前台積電的設計服務策略聯盟夥伴主要三家公司為創意(3443)、世芯-KY(2661)、巨有科技。

展望2023年，巨有科技成長動能樂觀，目前訂單能見度上看1年，看好領域包括網通、工控等。巨有科技目前的客戶來自全球各地，主要以歐洲、美國、日本、新加坡、越南、台灣和中國等世界各地。

巨有科技2021年營收5.6億元，較2020年營收大幅成長48.8%，EPS為1.75元；2022年1~9月營收6.9億元，更是較去年同期營收大幅成長67.81%，2022年至第三季EPS為2.61元。營收占比上，台灣市場占比6~7成，日本市場為1成多，其餘就是歐美和其他市場。

除此之外，巨有科技因應專案需求，也會持續拓展人力，預計明年會在徵才擴編30~50%。