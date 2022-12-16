根據《華爾街日報》調查，儘管近期布蘭特油價重挫至81美元左右，但石油市場分析師普遍預期，明年油價平均仍可接近每桶100美元，到2023年第二季回升至95美元以上，到明年底以前維持在接近每桶100美元的水準。

最新預測反映分析師看好中國解封後將帶動石油需求復甦，抵銷歐美因經濟成長走軟和利率上升打擊油市需求的情況。

由銀行分析師向《華爾街日報》提交的14份調查均值顯示，對於布蘭特原油，分析師預估2023年第一季達每桶94美元左右，第二季達每桶96美元，第三、第四季皆達每桶97美元。