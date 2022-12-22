不管是製造業、抑或非製造業，都經歷了「意料之外」的2022年，俄烏戰爭引發高通膨，加上美國暴力升息，可能帶給2023年更糟糕的經濟衰退。中華經濟研究院22日公布最新「台灣採購經理人營運展望調查」結果，逾500家的台灣重點業者已預判2023全球經濟下行風險，企業的營運狀況、利潤率勢必比2022年來的更不好。

中經院指出，製造業部份，2022下半年營運狀況指數實際值，與今年6月間的預估值差距近20.0 個百分點！截至2022下半年製造業之營運狀況已連續2期緊縮，指數續跌至37.9％，為2020上半年以來最快緊縮速度。

中華經濟研究院長張傳章表示，製造業「預期」2023上半年營運狀況將持續緊縮，指數為38.1％。歷次調查資料顯示製造業常高估自身企業之利潤率表現，製造業之利潤率已連續3期呈現下降(低於 50.0％)，2022下半年利潤率指數續跌至37.5％。製造業也「預期」2023上半年利潤率將較2022 下半年加速下降，指數為36.0％。

國家發展委員會委託中華經濟研究院自2013年6月起每半年進行一次「台灣採購經理人營運展望調查」，屆及2022年12月已有超過500家企業回報2022下半年營運、利潤率與產能狀況，並預估2023上半年營收、採購價格與利潤率表現。

以內需為主的非製造業，中經院指出，自2020年相對難以掌握與預測未來營運狀況。惟隨著國際與本土疫情逐漸穩定且邊境管制陸續鬆綁，2022下半年非製造業營運狀況由緊縮轉為擴張，指數攀升 9.4個百分點至52.4％，和製造業走勢完全相反。

此外，張傳章指出，非製造業「預期」2023上半年營運狀況將維持擴張，指數為51.5％，但需注意的是，2022年非製造業利潤率不如預期，截至2022下半年已連續2期呈現下降(低於 50.0％)，指數為46.2％，且非製造業雖「預期」2023上半年營運狀況將好轉，惟仍預期利潤率將持續下降，指數為47.2％。