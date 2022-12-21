澎湖觀音亭旁的歷史建築「第一賓館」左側樹林，21日上午8時許接獲民眾報案指稱，發現一名男子疑似路倒趴在地上，馬公分局派員警到場發現，這名男子已氣絕死亡多時，頸部有一條斷繩，一旁的樹幹也綁著斷繩，偵查隊及鑑識小組同步前往採證，現場無發現他殺或異狀，目前已聯繫死者家屬協助了解。

馬公分局啟明派出所長許再吉表示，死亡的林姓男子年約39歲，救護人員到場確認已無生命跡象，通報分局偵查隊及鑑識小組同步前往採證，現場無發現他殺或異狀，詳細死亡原因尚待調查釐清，全案將報由澎湖地檢署檢察官刑事相驗。

據了解，該名男子是台灣來澎湖做房仲生意的人，一早負責打掃第一賓館附近清潔人員發現報案，由於澎湖這2年受到疫情影響，許多生意都受到影響，在資源缺乏的行業或外地人，可能謀生比較不容易，才會造成該憾事發生。

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