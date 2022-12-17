桃園市龍潭區一名65歲游姓老翁，加入通訊軟體LINE績優股票投資群組，群組內有人謊稱有內線可投資績優股票，獲利可達數十倍，老翁不疑有他，赴銀行要匯款50萬元，機警行員直覺是詐騙通知警方到場，成功攔阻匯款保住游男辛苦血汗錢。

龍潭警分局16日日接獲轄內金融機構人員通報疑似詐騙案件，龍潭派出所所長孫祥愷及女警廖怡惠赴合作金庫商業銀行龍潭分行了解狀況，得知游姓老翁誤信手機簡訊，詐騙集團佯稱投資績優股票，老翁加入Line後雙方密切聯繫，詐騙集團成員還說自己是投顧公司的高階幹部，隨即推薦購買內線的股票，可獲利數十倍，老翁不疑有他，前往銀行準備臨櫃匯款。

員警與銀行員查看被害人手機通訊內容，詳細說明此類的匯款是詐騙集團慣用手法，以假投資博取信任再行騙，但老翁卻認為自己是幸運得知績優股票堅持要匯款，經過員警耐心說明並提供多則詐騙案例，老翁才回神驚覺自己差點受詐失去辛苦賺來的血汗錢，頻頻向警方鞠躬道謝。

龍潭警分局表示，假投資詐騙猖獗，目前社會上各類新型詐騙手法層出不窮，詐騙集團常標榜「穩賺不賠」、「保證獲利」、「高報酬率」、「購買虛擬貨幣」、「未上市股票」等詐騙關鍵字，並且會教導被害人臨櫃匯款時規避行員詢問匯款用途，民眾如遇疑似詐騙情形，切記莫驚慌，謹慎求證，請立即撥打防詐騙諮詢專線165或撥打110報案，亦可加入165官方LINE ID：@tw165，以維護民眾財產安全。