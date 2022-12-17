今天（12月17日）上午，在以「中共二十大之後的中國與世界」為主題的環球時報2023年會中，專家就「中美共處：新模式要磨合多久？」的議題展開討論。中國人民大學國際關係學院教授金燦榮在發言時談到俄烏戰爭對中美關係的影響。他說，俄烏戰爭肯定對中美關係有影響，但至於說影響到什麼程度，目前還不好判斷，因為這場衝突還是「進行時」，還不是完成時。

「俄烏衝突不僅是今年最大的國際政治事件，應該是1991年冷戰結束至今最大的國際事件」，金燦榮說，這場俄烏戰爭的一個重大影響，就在於它可能衝擊到美國體系的基礎，「我們必須承認冷戰後我們主要就生活在美國體系裡邊。」

金燦榮說，今天的美國並非在他的「壯年」，美國的巔峰應該是在二戰時期，那時它的製造業佔世界一半，軍事上很能打，經濟上是反法西斯陣營總的兵工廠。而今天的美國，用金燦榮的說法，已經不是壯年，「不是電影《007》的主角，英俊瀟灑，風度翩翩，動作敏捷，反應過人，已經不是了，今天的美國是一個賭王的晚年，雖然路都走不動了，但權勢特別大，控制著所有的黑社會。而今天美國的地位很大程度上取決於它的體系」。

金燦榮說，美國這個體系有它的合理之處，它構建了一個世界市場體系，充滿著機會，它把大家誘惑進來，同時用各種手段控制你。表面上控制的是金融霸權、高科技壟斷、定價權、國際規則、意識形態、媒體控制等，但是實質上它控制這個世界最基礎的還是暴力。過去31年，美國直接出兵打了8個國家，南聯盟、伊拉克、阿富汗、敘利亞、利比亞、葉門、蘇丹和奈及利亞，間接的軍事暴力包括在別的國家搞暗殺、搞顏色革命、搞政變就更多了。

金燦榮說，面對美國的控制，俄羅斯是暴力反抗，所以美國現在必須壓制，但是因為俄羅斯有核武器，美國不能親自下場，所以靠兩個手段，經濟制裁和代理人戰爭。他的結論是，這兩個手段也許都沒有用，需要再給兩年時間，觀察美國這個體系是否受到衝擊，如果美國在世界體系中的地位整體往下走，那對世界影響就大了，對中美關係影響也會很大。