大陸午仔魚禁令一出，引發產地恐慌，農委會19日特地前往產地提出因應方案，但聽在養殖戶耳裡，似乎覺得空泛；立委周春米更直接了當的說，漁民真的不想看到太多政治攻防，而是公部門將心比心。

周春米說，畢竟這是眾人辛苦多年撐起的產業，如何協助他們走出困境，化危機為轉機，是目前刻不容緩的事。

飼養一甲多午仔魚的養殖戶李春花表示，今年飼料漲，魚價從上周一斤120元至今跌至110元，在成本增加、利潤卻減少的情況下，已經虧損2成。

農委會喊話要內需市場協助消費2800公噸魚獲，但李春花認為，靠內銷需求還是沒那麼大，相關補助及推廣政策，能幫到漁民多少也仍待觀察，未來產業前景在哪？恐怕還未撥雲見日。

至於政府強調會開拓國際市場，飼養超過4甲午仔魚的曾姓漁友則說，當然不一定要大陸，外銷去哪裡也無所謂，只是要給個方向，若僅靠內銷魚獲絕對崩盤，他強調，漁民要的是通路、而非補助。