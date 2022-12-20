行政院長蘇貞昌今（19）日接見「歐洲議會國貿委員會」訪團一行時表示，希望進一步強化雙方經濟合作，讓彼此互利互惠。歐洲議會則表示，非常支持加強與台灣的貿易及投資關係，期許深化雙方在供應鏈上的合作，並盼能簽訂雙邊投資協定。

蘇揆致詞時說，台灣與歐盟會員國之間的貿易總額持續增加，今年1到10月較去年同期即成長達兩位數以上，顯見在疫情威脅下，台灣依舊維持社會穩定，並且在經濟與國家發展上均獲得亮眼表現。

蘇貞昌表示，許多訪團成員都是第一次造訪台灣，相信將可見證台灣的半導體晶片在世界供應鏈上占有舉足輕重的關鍵地位。希望各位藉由此行所見所聞，能於返國後持續於歐洲議會為台灣發聲，並讓台灣寶貴的防疫經驗能為世界貢獻，同時也希望進一步強化雙方經濟合作，讓彼此互利互惠。

隨後，副主席阿西馬柯波蘿致詞指出，此行來訪，除了彼此擁有許多共同的理念價值外，更盼能在既有良好的基礎上持續精進與深化雙方關係。

阿西馬柯波蘿提到，台灣與歐盟貿易投資關係穩健，2021年台灣是歐盟第12大貿易夥伴；此外，截至2021年底，歐盟投資台灣占我外人投資總額25.7％，超越美國與日本投資總額。

阿西馬柯波蘿說，在後疫情時代，貿易已逐漸成為武器，尤其目前俄烏戰爭仍看不到盡頭，身處歐洲的他們也深刻體認到，地緣政治、維護區域安全及穩定的重要性。因此，歐洲議會非常支持加強與台灣的貿易及投資關係，也在相關決議案中期許深化雙方在供應鏈上的合作，並盼能簽訂雙邊投資協定。

蘇貞昌回應訪賓談話表示，對於簽訂雙邊貿易協定一事，他深表認同，希望讓雙邊互利互惠。而面對專制極權、實行共產主義的中國，動輒違背國際貿易規範，以經濟力量干擾其他民主自由國家的貿易行為，強迫必須依循其制定的貿易規則運作，已有許多國家受害，譬如禁止澳洲葡萄酒、龍蝦進口大陸，並刻意讓貨物在港口卡關、不加檢驗，導致龍蝦腐壞；而台灣更是深受其害，近來包括鳳梨、水產品等均遭到禁止輸入。

蘇貞昌更進一步指出，大陸也經常違反智慧財產權相關規定，同時在世界各地設立的孔子學院，表面上看似推動語言學習及文化交流，實為大陸做為政治滲透的工具。而近來大陸社交軟體抖音也同樣滲透台灣，傳播許多假訊息，破壞社會穩定，做為一個極權專制的國家，大陸習慣以武力及經濟力量，達到干擾其他國家的目的，因此歐盟與台灣如能簽署雙邊貿易協定，相信將能互利互惠，有助彼此投資貿易發展。