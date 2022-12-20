旅遊電商集團易飛網(2734)19日應邀召開線上法說，董事長周昀生表示，將延續疫情期間搶先布局取得「三代理」及持續維繫百萬會員關係優勢，透過強化旅遊元件供應鏈及銷售通路、旅遊周邊服務、日本出境旅遊及國內離島旅遊等4策略，穩健布局疫後旅遊市場。

易飛網2022年前三季合併營收2.82億元、年增達99.01％，營業虧損0.32億元、虧損年減達45.42％，為近6年同期最佳。配合業外收益挹注，使歸屬母公司稅後虧損0.18億元、虧損年減達53.87％，每股虧損0.51元，分別回升至近5年、近7年同期最佳表現。

周昀生指出，隨著疫情趨緩、邊境解封，出境旅遊業績逐步回升，第三季營收1.3億元，季增達15.42％、年增達4.54倍，創近2年高點，首要歸因於疫情期間取得華信假期總代理、南北之星快輪獨家總代理及桃園機場櫃台代理等「三代理」所賜。

周昀生說明，去年取得華信假期總代理、以機加酒打包模式銷售，並取得南北之星快輪獨家總代理，作為穩定旅遊本業營收的重要動能。而2019年取得的桃園機場櫃台代理，涵蓋出境及入境各1個據點，整合桃捷交通票券、SIM卡銷售及旅遊服務。

周昀生說明，儘管國旅產品毛利較低，但透過國旅相關產品維繫與159萬名會員關係，隨著第三季正式開賣境外旅遊商品時，會員回訪率成長38％，線上旅展開跑後官網流量年增達3.87倍，且11月ITF旅展4天便創下2400萬業績，已恢復至疫情前同期7成水準。

展望後市，周昀生表示，將站穩今年打下基礎，並以4策略穩健布局疫後旅遊市場，包括開發B2B2C元件分銷平台系統、拓增桃園機場櫃台營運據點、取得日本官方行銷資源、持續深耕國內離島市場，在跨境旅遊回溫同持續爭取國旅商機、開拓新藍海。

周昀生指出，易飛網瞄準旅遊元件供應鏈及銷售通路，將取得國籍航空公司明年每月逾1萬個機位，確保復甦之際能有充足供應量，並透過B2B2C元件分銷平台系統，以系統化方式授權其他下游中小型旅行社分銷自由行元件，開拓全新銷售通路並發展出新市場。

其次，易飛網在疫情期間取得台灣虎航機上綜合營運權，實現旅遊一條龍服務，桃園機場櫃台營運據點將由原出入境各1處增至共8處，完善周邊相關服務，包括SIM卡、Wi-Fi機及翻譯機租借、機場接送、租車與機捷票券販售等，皆提供線上預訂、線下機場取貨服務。

針對國人出境旅遊的最大市場日本，易飛網積極與當地多個地方政府洽談合作，並取得官方行銷資源，加強向國人推廣疫後日本觀光。最後，公司獨家取得南北海運公司新航線代理權，將完整馬祖5島旅遊行程，福建琅岐島航線則將實現小三通復航後的最短距離。