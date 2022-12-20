凱羿-KY(2939)積極推展家電新產品，可望為明年營運挹注新動能，凱羿-KY董事長蔡謀賦表示，明年看起來很樂觀，預估明年會比今年好。

凱羿-KY為優化公司財務結構，日前進行組織調整，挾家庭用品及百貨擁有30多年累積經驗，目前凱羿-KY產品分為保養美妝、戶外生活、運動按摩器材、家用小家電及廚房用品五大類產品，為擺脫虧損困境，凱羿-KY積極整合人力資源，關閉虧損分公司，且引進全新專業經理人團隊，開發B2C通路業務，強化凱羿主力商品新創品牌並開發新業務，加上美金持續升值，讓公司今年前3季業績順利重返獲利，累計前3季稅後盈餘3067萬元，每股盈餘為0.67元，累計前11月合併營收為7.7億元，年減26.59%。

展望未來，蔡謀賦表示，凱羿-KY製作鍋具數十年，且深得歐美客戶信任，將產品優勢結合環保趨勢，推動自有品牌上市；公司也將聚焦投資掌握疫情後新商機，投入適當行銷資源，著重在精準效益、影音強化豐富度、關鍵字、口碑內容行銷，更貼近合適對象開發新客戶；公司也將加強多元化通路經營，以ODM/OEM/OBM與自營品牌各種商業模式，進入各大通路與不同市場同步展開經營與開發，預計明年第1季正式啟動，並提升大型客戶黏著度，取得美國最大客戶Tristar德國DS更多份額重拾成長動能。