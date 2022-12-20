國民黨基隆市黨部將於21日進行基隆市議會副議長假投票，國民黨籍的基隆市副議長林沛祥20日上午表示，他宣布退出第20屆基隆市議會副議長選舉，以期促成黨內團結。不過，外界也盛傳他將參選2年後的立法委員選舉，林沛祥表示，他目前還在謝票期間，未來若有機會能服務民眾，他也會積極爭取更多機會。

林沛祥表示，他退出基隆市議會副議長選舉，將會秉持敬業精神及態度，做好議員的角色。過去4年間，承蒙議長蔡旺璉的指導與照顧，在議員與副議長的角色當中，都學習成長很多。

林沛祥指出，本次市長選舉國民黨雖然勝選，但是議員席次卻退後許多，基於泛民進黨等同13席，且據聞林右昌市長也正積極整合跨黨合作，希望促成民進黨能取得正、副議長的職位；在兩方實力相當的情況下，他認為必須更加團結才有機會勝選。

他強調，為顧全大局，他願意讓更有能力與實力的人選來擔綱副議長的職位，同時讓優秀人才發揮長才，使得基隆市議會能夠更加進步，發揮監督及輔助市政的功能。因此宣布退出第20屆基隆市議會副議長選舉，不再尋求連任。

至於外界盛傳他有意參選2024年的基隆市區域立委，林沛祥說，他目前還在謝票期間，感謝安樂區的好朋友的支持，未來如果有機會能夠服務更多基隆好朋友，讓通勤族能早點回家甚至能有更多機會留在基隆工作，也會積極爭取更多機會。