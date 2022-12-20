基隆市政府市務會議20日通過牛稠嶺小段的公辦市地重劃案，基隆市長林右昌強調，這次的市地重劃案，不僅解決了原本都市計畫的缺點及實質不可行的部分，並且配合整體地形，納入都市設計理念，也解決附近新豐街的交通問題，預計重劃總費用將斥資12.3億元，財務將可達成平衡。

林右昌表示，自8年前他上任以來，林右昌說，過去基隆的都市計畫亂七八糟，且零碎化，不利都市發展，但民眾並不了解這麼專業的問題，因此他上任後，便要求都發處及地政處就都市計畫及發展進行檢討。便積極進行市地重劃開發地區的可行性評估，主要的標的包括了情人湖風景區附近，以及八斗子牛稠嶺小段兩處，在經過審慎評估後，僅有牛稠嶺小段通過評估，並以開發角度辦理都市計畫通盤檢討。

林右昌說，這塊面積約30公頃的土地，是高台地形開發不易，且原本的都市計畫的道路規畫也不可行，但附近也有調和街轉運站，適合觀光、住宅及商業發展。2016年選定介於本市中正區調和街與新豐街間的牛稠嶺都市計畫區，歷經6年的評估完成八期重劃。

他強調，這塊市地重劃除了部分住宅區外，由於鄰近觀光軸帶，因此也特別規畫了觀光專區，預計將可吸引星級旅館及特色賣場。並且也全面檢討公共設施用地，並規畫聯外道路與救災通道，並規畫帶狀公園用地。也預期可以讓新豐街的交通狀況得到紓解。

地政處表示，接下來將循都市計畫審議程序，公告公開展覽與舉辦說明會，徵求民眾意見，推動公辦市地重劃作業，促進地區發展。希望藉由重新調整土地使用方式、配置完善公共設施與導入都市設計理念，尋求整體開發契機，讓城市整體發展更加完善。