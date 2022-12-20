世界銀行下調了今年和明年的中國增長預估，主要因素在於嚴格疫情封控措施與無預警地突然放鬆影響經濟活動，同時房地產行業也持續疲軟。

《路透》報導說，總部位於華盛頓的世界銀行周二發布報告指出，中國2022年全年經濟增長預估為2.7%，明年2023年在防疫措施全面開放後可望恢復至 4.3%。

報導指出，世界銀行2022年的預期遠低於中國政府設定的5.5%左右的目標。至於世界銀行早先的預測，它曾在今年9月預測中國今年經濟增長為2.8%，明年增長則為4.5%。

世銀的報告表示，中國的增長前景受到多種重大風險的影響，這些風險來自於疫情大流行不確定因素，中共應對政策難以預料，也讓一般家庭和企業的行為無所適從。

報告說，房地產行業的持續壓力可能會產生更廣泛的宏觀經濟和金融上的外溢效果。中國還面臨著高度不確定的全球增長前景，以及地緣政治緊張局勢加劇。

上週，中國領導人承諾加強進行政策調整來支持走弱的經濟情勢，並在全球經濟疲軟重挫出口時，盡力防止感染激增對企業和消費者造成影響。

國際貨幣基金(IMF)上週曾警告說，由於預料確診病例將持續上升，可能再度調降對中國的成長預估。IMF在10月下修對中國今年成長預估至數十年來最低的3.2%，並預期明年的成長率為4.4%。IMF總裁喬治艾娃(Kristalina Georgieva)表示，「我們非常可能再次調降對中國的成長預估，包括2022和2023年」。