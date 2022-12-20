針對外界關心有關我國食品業者向大陸註冊之補件期限，食藥署20日公布雙方往返電郵。

內容指出，我國在今年3月9日收到大陸來信，指稱我國食品業者註冊補件期限應為今年6月30日，與大陸去年10月13日通聯所提及的2023年6月30日明顯不同，因此在今年3月17日再次電郵大陸，詢問去年通聯所述之日期是否適用；大陸在3月30日明確回覆期限就是今年6月30日。

食藥署再次重申，食藥署輸中專區會隨時公布最新且正確資訊，凡有意願輸銷之業者，請至輸中專區查詢最新資訊，切勿聽信網路謠傳，以免影響自身輸銷權益。

食藥署再次強調，為讓我國食品業者順利出口至大陸，我國均依照大陸要求之格式與內容提供資訊予大陸，而註冊補件期限比起其他國家少一年，係不爭之事實。期待外界不要誤導民眾解讀大陸電郵文字原意，應一起面對大陸對我國之歧視待遇，共同努力爭取我國食品業者之權益。