具幫派背景的傅姓男子等人，曾在禮儀公司擔任業務，練就「熟門知路」的功夫，涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人個個血本無歸，彰化縣警察局刑事警察大隊於日前循線逮捕詐騙集團成員5人，初步清查至少9名被害人被騙到傾家盪產，集團不法利得將近1千萬元。

經警方調查，詐騙集團等5人曾在禮儀公司工作，利用職務之便，取得靈骨塔、生前契約等購買人個資，鎖定手中持有靈骨塔的民眾，先向被害人表示可以協助出售，謊稱有買家欲一次購買多組，被害人可藉此投資獲得高報酬。

彰化縣警察局破獲涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人血本無歸，彰化縣警察局刑事警察大隊於日前循線逮捕詐騙集團成員5人。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

被害人被誘以重利而動搖，信以為真，進而增加購買靈骨塔、骨灰罈及生前契約等物件後，犯嫌即又表示需再購買其他附帶商品始得完成交易或以其他理由借故推諉，事實上根本沒有實際的買家，被害人最後被騙到血本無歸後，才驚覺上當了，留下堆積如山、無法脫手的殯葬用品。警方清查出的9名受害人中，一名6旬男甚至向地下錢莊借錢，搞到妻離子散、負債累累。

彰化縣警察局破獲涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人血本無歸，彰化縣警察局刑事警察大隊於日前循線逮捕詐騙集團成員5人。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣警察局刑事警察大隊偵查第四隊接到報案後，組成專案小組，報請臺灣高雄地方檢察署指揮偵辦，12月15日遠赴高雄市執行搜索並拘提集團成員共5名到案，這些大賺黑心錢成員，還住在高雄的豪著大樓內，過著奢華的生活。

彰化縣警察局破獲涉嫌以「靈骨塔買賣、投資」名義詐騙民眾，導致投資人血本無歸，彰化縣警察局刑事警察大隊於日前循線逮捕詐騙集團成員5人。（彰化縣警察局提供／吳敏菁彰化傳真）

警方查扣犯案手機、教戰手冊、骨灰罈、大量被害人及客戶資料等贓證物，全案依違反組織犯罪防制條例及刑法詐欺罪等罪嫌，移送臺灣高雄地方檢察署偵辦。