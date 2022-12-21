苗栗縣長當選人鍾東錦周日即將就職，但苗栗地檢署20日下午突然以日前起訴大湖鄉「4合1」現金賄選案中，宣布對鍾東錦等4人提起當選無效的民事訴訟，鍾東錦痛批，司法為政治服務。對此，法務部次長蔡碧仲強調，絕對會依法辦理，希望政治人物不要隨便說什麼淪為特定政黨服務的工具，這對法律人是一種侮辱。

苗檢對苗栗縣長當選人鍾東錦等人提當選無效之訴，鍾東錦辦公室表達抗議，並遺憾苗檢淪為特定政黨服務工具。苗栗縣長當選人鍾東錦昨表示，他感到十分不舒服，怒批起訴的檢察官思維讓人匪夷所思，苗栗地檢署也非常可惡，司法為政治服務。他強調「我問心無愧，也有信心贏得這場官司」。

蔡碧仲上午列席立法院司法及法制委員會受訪時表示，一切依法，之前也有一些案例可以查詢，絕對會依法辦理，希望政治人物不要隨隨便便說什麼淪為特定政黨服務工具，「這對法律人是一種侮辱」。

國民黨立委游毓蘭認為，檢調人員在此關鍵時刻要站穩腳步，更不能雙標，要讓民眾對司法有信心。

蔡碧仲強調，檢察官是為難了，辦太快有人罵，辦太慢也有人罵，而當選無效之訴有相關法律規定，要在30天之內提，如果檢察官該提而不提，可以試想檢察官會受到什麼處分？也希望大家尊重檢察官及法院的審理。