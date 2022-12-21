今年以來加密幣產業一家接著一家倒，近日又有傳聞指出挖礦業者Core Scientific聲請破產。該公司雖有正現金流，但不足以償債，希望在破產保護期間繼續挖礦賺錢還債。

過去一年來加密幣行情每況愈下，能源價格一路飆漲，導致耗電量龐大的挖礦產業越來越難做。過去一年來Core股價跌幅超過98％。回顧去年7月Core借殼上市時，公司市值仍有43億美元，如今只剩7,800萬美元。

內情人士透露Core仍保有正現金流，但不足以清償挖礦設備租賃合約的債務，迫使該公司在總部所在地德州聲請破產。