加密貨幣借貸平台BlockFi周一宣布已向紐澤西州法院聲請「第11章」破產保護，成為加密貨幣交易所FTX倒閉後幣圈最新的受害者。

加密貨幣價格暴跌和幣圈破產事件連環爆，使這個曾被金融業與科技業捧上天的產業搖搖欲墜。與2021年創下的高峰相比，最受歡迎的數位貨幣比特幣價格已經跌掉逾70%。

惠譽評級金融機構研究部門主管Monsur Hussain表示，BlockFi 聲請「第11章」破產重整，凸顯出幣圈資產面臨巨大的「傳染」風險。

BlockFi由金融科技高管出身的加密貨幣企業家Zac Prince所創立。該加密貨幣借貸平台在聲請破產的文件中表示，BlockFi對FTX的巨大曝險導致流動性危機。BlockFi表示，公司放款給FTX旗下加密貨幣交易公司Alameda，以及持有之加密貨幣被卡在FTX平台，使公司陷入流動性危機。

BlockFi列出的資產與負債價值介於10億～100億美元之間。

此外，在周一提交的法院文件中，BlockFi稱債權人超過10萬，最大債權人是Ankura Trust，第二大債權人為FTX。BlockFi亦將美國證券交易委員會（SEC）列為主要債權人之一。

今年2月，BlockFi旗下子公司同意向美國SEC和32個州支付1億美元，就該公司向將近60萬投資人提供加密貨幣借貸產品案件取得和解。

該公司在另一份文件中披露在292名員工中，將裁員三分之二。

由「幣圈金童」Sam Bankman-Fried創立的FTX曾貴為全球第二大加密貨幣交易所，但由於3天內遭提領60億美元，以及同業、全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）在評估之後決定撤銷金援協議，FTX已在本月早時候向美國提出破產保護聲請。

BlockFi周一亦將FTX創始人Bankman-Fried旗下控股公司一狀告上法院，試圖收回3周前作為抵押品的羅賓漢（Robinhood Markets Inc）股票。當時FTX尚未聲請破產。

在此之前，BlockFi的兩大競爭對手Celsius Network和Voyager Digital已於7月聲請破產保護，稱極端的市場環境導致兩家公司蒙受巨大損失。

BlockFi聲請破產保護將於周二首次開庭。