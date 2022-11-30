美國加密貨幣經紀商龍頭Genesis Trading證實該公司正在設法避免破產。此前彭博社周二引述知情人士報導，Genesis的債權人已經找上重整律師，以防止該公司破產。

報導指出，債權人團體試圖避免Genesis像加密貨幣交易所FTX那樣急速垮台，並找上了Proskauer Rose和Kirkland & Ellis兩家律師事務所進行諮商。

Genesis發言人對此表示，我們的目標是在不需要提出任何破產聲請的情況下，化解放款業務的現狀。

Proskauer和K&E律師事務所尚未回應媒體置評請求。

根據路透社取得的信函，Genesis代理執行長Derar Islim向客戶表示，公司已經與潛在投資人以及母公司DCG、合作夥伴Gemini等最大債權人和借款人展開協商，以敲定能提高我們貸款業務整體流動性並滿足客戶需求的解決方案。該公司並在信中表示，Genesis已聘請投資銀行Moelis & Company評估最佳的資產保全策略與制定實現目標的藍圖。

受到加密貨幣交易所FTX突然破產影響，Genesis Trading旗下加密貨幣借貸部門在本月早些時候宣布暫停客戶贖回。該公司表示，其衍生品業務被卡在FTX平台的資金約為1.75億美元。