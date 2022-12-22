亞果集團總經理唐玉書今（22日）宣布，本月亞果與東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club簽署完成合作MOU，雙方締結為姐妹會。（柯宗緯攝）

後疫情時代來臨，亞果遊艇集團面對重新開啟的國門，超前部署海洋休憩硬體設施。而集團總經理唐玉書今（22）日宣布，本月亞果與東南亞最大遊艇會Ocean Marina Yacht Club簽署完成合作MOU，雙方締結為姐妹會，成為亞果第二個跨國合作遊艇會，未來將持續帶領會員走出國際，體驗不同國家風情的海洋生活。

疫情改變了人們旅行習慣，也促使遊艇產業崛起。亞果遊艇集團董事長侯佑霖本月親自前往泰國，與Ocean Marina Yacht Club簽署姐妹會合作MOU，往後雙方會員享有相互使用遊艇會設施之權益。

Ocean Marina Yacht Club位於泰國芭達雅Jomtien沿海地區，成立於 1995 年，為東南亞最大遊艇俱樂部，擁有東南亞最大的遊艇碼頭，提供 455 個浮動碼頭泊位，能夠停泊大至 200 英尺的超級遊艇，且碼頭仍有進一步的擴建計劃，以滿足日益增長的遊艇需求。

該遊艇會內擁有51間航海風格的客房、餐廳、酒吧、會議室以及供會員及其朋友、家人娛樂的綜合設施。亞果指出，本次合作將提供會員走出台灣的跨國服務，除了全台聯營的經營模式，同時擁有東南亞最大遊艇會的尊榮禮遇，真正享有如大海般無邊際界限的海洋休憩生活。

此外，亞果集團去年攜手高雄「港市合作」，簽約「高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」案，與澳洲頂尖遊艇碼頭品牌–Walcon Marine Australasia共同合作打造愛河灣亞果遊艇碼頭，透過AI智慧系統結合APP雲端管理，成功將台灣首座5G智慧碼頭坐落在愛河灣，讓船主輕鬆體驗各種尖端科技。

亞果指出，Walcon Marine Australasia是全球最頂尖建置遊艇碼頭的品牌，擁有近一甲子浮動碼頭建造歷史，所設計的浮動碼頭遍布五大洲、超過三十個國家，安裝過十二萬個泊位。未來也將申請國際五金錨認證，將高雄愛河灣遊艇碼頭推向國際，並整合周邊海洋觀光休憩商機，打造全國唯一遊艇服務產業生態圈。