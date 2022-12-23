大陸華東師範大學澳大利亞研究中心主任陳弘23日在大陸《環球時報》撰文指出，中共中央政治局委員、國務委員兼外交部長王毅21日與來訪的澳洲外長黃英賢舉行中澳第六輪外交與戰略對話。這次會談是對今年11月習近平主席和艾班尼斯總理峇里島會晤所達成共識的具體跟進，實現了增進瞭解、積累共識、管控分歧、促進合作的目標，是推動中澳兩國關係進一步回溫轉暖的重要步驟。

此次會談明確規畫出了中澳雙邊關係今後發展的路線圖。雙方將在保持接觸交往、妥善處理分歧、推動務實合作、促進人文交流等四個方面開展切實的工作，具體將在雙邊關係、經貿問題、領事事務、氣候變化、防務、地區和國際問題等領域啟動或重啟對話溝通。可以說，兩國間的溝通管道已經全面打開，為下一步關係的改善和提升鋪平了道路。

陳弘表示，正如王毅所言，近5年來中澳關係遭受困難和挫折，「其中的教訓要充分汲取」。中國從不將自己的政治制度、發展模式、社會形態等強加到別國身上，也絕不會接受別國對中國指手畫腳，橫加責難，脅迫霸凌，甚至觸碰底線，挑釁中國的核心利益和重大關切。國與國的相處之道，在於相互尊重，求同存異，只有這樣才能夠互利共贏。

陳弘稱，自今年5月贏得聯邦議會選舉至今，在短短6個月時間內，新執政的艾班尼斯政府多次展現改善和發展雙邊關係的積極意願，這一意願也得到中方的重視。隨著雙方不斷釋放善意，中澳很快恢復了部長級對話，兩國領導人舉行的會晤積極而具有建設性，為雙邊關係的改善指明了方向，作出了戰略指引。

中澳外長的此次對話以中澳建交50周年為推進兩國關係改善的重要契機，「回歸初心，校準航向，重整行裝再出發」，可以說，中澳關係已經站到了進一步改善並可持續向前發展的新起點上。

陳弘認為，中澳兩國經濟高度互補，中國是澳洲最大的交易夥伴。經貿上的爭議就應該在經貿層面進行溝通，協商解決，不應當被無理無據地政治化。前幾年，澳洲的一些輸華產品被發現有問題，或者被裁定有傾銷、補貼行為，澳方對此有異議，自然可在相關管道溝通，中方願意同澳方開展磋商，根據實際情況，切實解決有關爭議。

陳弘強調，與此同時，隨著目前中國對疫情管控措施的優化和調整，國際旅行有望在不久的將來逐步恢復。中國是澳洲最大的國際遊客和國際留學生的來源國，澳方也多次表示希望盡快恢復兩國在旅遊業和國際教育業領域的合作交流。本次中澳外長對話表示將「支持兩國人文交流」，這顯然是十分積極的訊號，中澳民間的友好往來有望迎來一個春天。

此外，中澳兩國在綠色經濟、藍色經濟、新能源等領域也有巨大的合作空間。在世界各國逐漸走出疫情陰影、推動經濟復甦的重要時刻，中澳關係進一步發展的潛力無窮。

目前，中澳雙邊關係正處於關鍵時刻，雙方有責任共同維護當前的良好氛圍，促進兩國關係積極向前發展。澳方應當避免出現政策的反覆無常。中澳關係保持健康穩定的發展，不僅有利於兩國，也有利於亞太地區乃至整個世界的和平和繁榮。