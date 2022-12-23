有鑑於美國經濟數據穩健，導致市場憂心Fed對於貨幣緊縮政策恐放慢收手，美股四大指數齊跌，道瓊盤中更一度下殺800點後，終場收跌348點。亞股今難躲衝擊，日韓股市同步走跌，台股開低逾百點，跌點一度擴大至250點，昨日甫收復的半年線又失守，指數最低觸14192點，其後跌幅略見收斂，盤面題材鎖定在大陸疫情爆發，引爆的搶藥潮以及宅商機，帶動生技、遊戲族群搶鏡。當下跡象顯示需求已開始降溫，加上多方能量有限，不排除有向下測試季線約13900點的可能。

大型權值股今修正壓力沉重，台積電(2330)ADR收跌2.41%，今跳空開低低，盤中跌幅約2.3%，股價最低觸456元，聯電(2303)同樣開低震盪，跌幅落在1.5%~2%，進行5日線攻防；聯發科(2454)開低震盪，盤中跌幅收斂到1%上下；鴻海(2317)跌幅在1%以內震盪，啟動百元保衛戰；股王大立光(3008)股價小跌約0.7%。

大陸疫情爆發，引爆搶藥潮，今帶動製藥相關、口罩、清潔等概念生技股行情點火，寶齡富錦(1760)早盤後急拉大漲近9%，南光(1752)漲幅也逾7%，中化(1701)、雃博(4106)、恆大(1325)強漲，亞諾法(4133)、台康生技(6589)、康那香(9919)等沾光走強。

大陸確診人數增加再掀宅商機，加上寒假旺季將至，遊戲股今也逆勢搶鏡，大宇資(6111)大漲逾4%，歐買尬(3687)一度漲逾3%，華義(3086)、辣椒(4946)、網龍(3083)等也同步走揚。

分析師認為，Fed將聯邦資金利率升到4.25%～4.5%，且暗示2024年之前不會降息，鷹派言論讓市場擔憂經濟衰退，美股四大指數再度重挫，台股早盤再度交出半年線，目前種種跡象顯示需求已開始降溫，加上多方能量有限，應提防系統性風險，不排除有向下測試季線約13900點的可能，大部位建議逢高減碼。另外，電子族群近期偏弱，短線建議可待盤面止穩再介入，中長期則可持續留意仍處於成長趨勢的IP、電動車等族群。