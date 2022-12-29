外界關注大陸明年經濟展望之際，北京證券交易所（北交所）表示，明年將從完善市場基礎功能、常態化發行上市、投融兩端平衡發展、提高上市掛牌公司品質、築牢風險防線等五方面，深化新三板改革、高品質建設北交所。

大陸第一財經報導，根據北交所網站訊息，北交所明年將進一步完善市場基礎功能，深入推進股票發行註冊制改革，優化新三板掛牌准入條件，增強對創新企業的包容性和覆蓋面，評估優化北交所基礎制度。以高品質擴容為主線，股票市場堅持「數量是基礎、品質是關鍵、結構是重點」實現量質並舉。

與此同時，北交所還將加快推進債券市場建設，逐步構建包含股票、債券、基金、資產證券化等品種的多元化產品體系。推進新三板與區域股權市場制度性對接，試點推出「公示審查」制度等。

此外，北交所還將堅持推進常態化發行上市。提高市場准入的行業包容度，系統完善發行承銷制度，上市直聯審核增量擴面。圍繞製造業重點產業鏈、科技創新等重點領域和薄弱環節，服務優質企業上市融資。緊盯定價、限售、戰投、承銷、排期、研報覆蓋以及一二級市場平衡等，形成合理的常態化發行上市節奏。支持上市公司高效、便捷開展再融資和並購重組等。

而北交所也將進一步落地混合交易、融資融券制度，以提升市場流動性為導向持續優化市場交易制度和激勵約束機制；支持引導基金公司和各類資管機構基於北交所創新投資產品，進一步豐富投資工具；引導各方持續優化證券交易收費水準，降低投資者交易成本。

在著力提高上市掛牌公司品質上。北交所將全面落實大陸證監會新一輪推動提高上市公司品質三年行動方案的各項措施，強化上市公司資訊披露主體責任，優化掛牌公司資訊披露要求，降低掛牌公司規範成本等。