台股碩果僅存2,000元俱樂部的大立光（3008），今（29）日早盤最低觸及2,040元，距離2,000元僅有一小步之遙，至午盤1點過後約在2,060元下跌50元、跌2.37％。

受到蘋果股價探18個月低點衝擊，大立光今天股價表現疲弱，然而經 歷這波高價股高本益比修正潮後，股后信驊股價早已跌落至2,000元以下，今天小漲15元，約來到1,725元，目前台股加計旭隼及力旺等共4檔千金股。