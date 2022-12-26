黃聖球（左）與哥哥黃聖丰合作。（貳樓音樂提供）

金曲歌王黃連煜的2個兒子，19歲黃聖球與哥哥黃聖丰繼《滅人山》專輯裏的〈愛到你〉後再次兄弟聯手，於全新EP《風球一號火日立》收錄2首歌，一人一首，都由爸爸黃連煜擔任製作人。黃連煜表示EP名稱把父子3人的名字偷偷放在裡面，火日立是自己的煜，風球則是兄弟名字各取一字諧音，一號則是代表兄弟兩的第一個作品，不管做為爸爸或是製作人，他都覺得是很棒的2首歌，好聽又有意涵。

此外，EP封面找了如家人般的金牌設計師劉悅德來操刀，劉悅德說：「他們的音樂我覺得比他們的年紀成熟，希望是很新的復古風格，所以全部物件和設計都手繪，沒有電腦，這樣的表現比較超脫，算是有老的東西在裡面。」

黃聖球曾以《誰先愛上他的》入圍第55屆金馬獎「最佳新演員獎」，這次創作藍調歌曲〈Born Ugly〉，詞曲編曲吉他都完全自己來，其中安排了一小段口琴，但是後來自己練不來，只好出動老爸黃連煜來救火。〈Born Ugly〉寫的是人眼中往往看不到自己的缺點，將自怨自艾直白入歌，並巧妙安排坪林唱傳統相褒歌菊英阿嬤的「爸母生阮是毋成樣」當做鏡子中的智者來對話，放入當時採訪菊英阿嬤的訪談片段。

另一首〈No man’s land 〉則是完全不同的搖滾曲風，詞曲編曲吉他也是哥哥一人包辦，輕快的旋律聽一次就忘不了，但寫得卻是有點沈重的內容，今年因為烏俄戰爭以及共機擾台，初出社會的他百感交集，因而寫下這首歌：「身處地球的20世代年輕人心中充滿說不出的情緒，大家一直都相信能找出辦法解救我們，事實上有天有人侵門踏戶時，世界卻只是冷眼旁觀，而我們就像被孤立在一個無人之地，最終只能靠自己對抗這個不知從哪冒出來的敵人。」