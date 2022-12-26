怪男ATM領錢太久遇盤查拔腿狂奔 派出所所長1分鐘追上逮人

新北市土城警分局土城派出所所長劉宗鑫日前執行勤務，見1名男子持有多張金融卡操作ATM許久，所長察覺有異上前盤查，犯嫌起初配合盤查，隨後突然跑步逃逸，所長立即上前追緝，追逐約200公尺，不到1分鐘即將犯嫌逮捕，帶回偵辦後依詐欺罪移送偵辦。

本月20日下午5時許劉宗鑫在土城中央路二段郵局執行提領熱點防制勤務，見19歲謝姓男子持多張金融卡在ATM前操作，形跡相當可疑。劉所長上前盤，謝嫌謊稱剛上來台北工作，幫母親查詢提款卡餘額。所長查證過程中，謝嫌假借打電話，突然狂奔逃逸，所長見狀立刻追捕，在200公尺外福仁街逮到謝嫌，隨後支援警力到場，將犯嫌帶返偵辦。

謝嫌坦承擔任詐欺集團車手，當天先在板橋區超商領取金融卡包裹，隨即搭乘計程車到土城，測試提款卡是否正常，並待命聽從指示提領。偵訊後，警方依詐欺罪嫌將謝嫌送辦，並持續追查其他共犯。