日本銀行本月20日突宣布調整殖利率曲線控制（YCC）計畫，允許日本10年期公債殖利率的區間從0.25%提高到0.5%，為全球金融市場投下震撼彈。資深媒體人陳鳳馨在《風向龍鳳配》節目中指出，日本央行長期實施超低利率政策，導致政府、企業以及個人都依賴債務生存，她示警日本貨幣政策一旦急轉向恐帶來極大衝擊，日本政府正陷入兩難轉折點。

陳鳳馨表示，日本央行總裁黑田東彥長期以來主張貨幣極度寬鬆政策，導致日圓不斷貶值，企業進口成本大幅上升苦不堪言，接下來是人才的流失，因為日圓今年以來貶值18%，日本在與其他國家比較薪水的時候，就會發現不僅留不住人才，連請移工都搶不過其他國家；最後則是結構性問題，目前日本政府購買進來的日本公債，已經占整體國債的50%，有一半的日本國債都被央行買去，如果再繼續買下去，將是沉重的負擔。

陳鳳馨也提醒，日本貨幣政策轉向對並非百利而無一害，因為日本政府在這段期間借了很多公債，發行的公債餘額占GDP（國內生產毛額）的2倍多，如果調整部分利率，日本政府的利息負擔將一口氣增加非常多。

此外，日本政府在低利率的情況也養了很多「殭屍企業」，再者，日本家庭負債的比例也上升不少，因此一旦貨幣政策急轉向，將嚴重衝擊長期依賴債務生存的政府、企業，以及個人，日本政府因此陷入兩難局面。

至於日圓未來是否迎來一波很大的升值？陳鳳馨則說要看日本政府的態度，如果沒有一波極大的貨幣政策轉向，日圓升值幅度將相當有限。

財信傳媒董事長謝金河先前在臉書發文指出，這一年多來，美國因通膨升溫暴力升息，美國和全球各國利差加大，日本不能再故步自封。他認為，日本銀行改變軌道，也會讓投機性資金轉向，金融市場再催化新的變化，而美國和日本深化結盟，也代表亞洲的巨變才正要開始。