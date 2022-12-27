白俄人權組織維斯納（Viasna）表示，白俄羅斯法院今天在當事人缺席下，判處前世界金牌泳將、異議人士赫拉西梅尼亞（Aliaksandra Herasimenia）12年有期徒刑。

法新社報導，赫拉西梅尼亞職涯中曾贏得游泳世錦賽金牌、奧運銀牌，於2019年退休。她自2020年秋季以來一直避居海外，這次法院宣判時並未出庭。

白俄羅斯人權團體「維斯納」（Viasna）表示，36歲的赫拉西梅尼亞被判多項罪名成立，包括「呼籲制裁（白俄羅斯）」和其他「意在危害白俄國家安全」的舉措。

2020年8月，白俄強人總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）爭議性當選連任引發大規模示威，當時赫拉西梅尼亞與他人共創「白俄羅斯體育團結基金會 」（Belarusian Sport Solidarity Foundation，BSSF）。

當有運動員因政治觀點而被當局盯上時，基金會提供相關運動員財務和法律方面的援助。

「白俄羅斯體育團結基金會」還主張抵制在白俄舉行的體育賽事，並呼籲國際奧林匹克委員會（IOC）暫停白俄會籍。

這個基金會遭白俄當局認定為極端分子。

赫拉西梅尼亞曾以1萬6000多美元的價格拍賣她在2012年游泳世錦賽贏得的一枚金牌，所得款項用來支持基金會運作。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1111227