俄羅斯最重要的汽車製造商AvtoVAZ的董事會已經通過了2023年投資計畫，總金額為略低於400億盧布(約5.85億美元)。

俄羅斯國有新聞社RIA在周一晚間指出，AvtoVAZ總裁Maksim Sokolov說：「是的，公司已經批准通過」。

AvtoVAZ曾為雷諾汽車(Renault)在俄國最重要的合作夥伴。雷諾在今年稍早將對Avtovaz持有的多數股權，以象徵性的1盧布賣給俄羅斯政府，但是擁有6年的時間可以買回。而在同一時期，俄國政府機構也以1盧布買下日產的持股。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後的數個月，AvtoVAZ一直在削減產能，並且由於缺乏零件，對員工提出自願性的裁員要求。

RIA指出，俄羅斯工業貿易部宣布，AutoVAZ董事會已經在12月稍早批准了在2023年生產40.1萬輛汽車的計畫。

根據該公司網站上發布的一份資料顯示，AvtoVAZ今年至12月6日已生產了20萬輛汽車。