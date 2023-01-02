美國時間2023年元旦的今天，NBA安排了金塊對塞爾提克、國王對灰熊、公鹿對巫師3場例行賽，根據《ESPN Stats Info》統計，NBA已經連續10個比賽日有球員得分突破40大關，已經追平了1961年12月4日到14日的歷史紀錄，就看今天是否有機會破紀錄！

這項單場得分破40紀錄從去年12月22日開始，這一天有公鹿「字母哥」阿提托康波45分、塞爾提克前鋒塔圖41分與暴龍前鋒席亞卡52分；12月23日鵜鶘後衛麥科倫40分；12月24日更誇張，包含七六人中鋒恩比德44分、尼克前鋒巴雷特44分、獨行俠後衛東契奇50分、溜馬後衛哈利伯頓43分、雷霆後衛亞歷山大44分。

來到去年12月26日，則有塔圖41分、金塊中鋒約基奇41分；12月27日騎士後衛加蘭46分；12月28日恩比德48分、東契奇60分；12月29日鵜鶘前鋒錫安威廉森43分、阿提托康波45分、約基奇40分；12月30日尼克前鋒蘭道爾41分；12月31日湖人前鋒詹姆斯47分、公牛後衛拉文43分、阿提托康波43分、麥科倫42分、勇士後衛普爾41分。

至於昨天元旦有快艇前鋒保羅喬治45分、東契奇51分，今天包含約基奇、塔圖、傑倫布朗、莫蘭特等得分好手都有出賽，能否打破這個歷史紀錄？答案就快要揭曉了。