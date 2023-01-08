根據《紐約時報》資深記者史坦8日爆料，本季表現爆發的爵士後衛克拉克生，已經拒絕爵士提出的提前續約條件，看來打算在今年夏天自由市場測試自己是否能夠拿到更好加盟價碼，就連先前被溜馬擺上交易檯面的主力中鋒透納，也拒絕了溜馬提前續約方案。

爵士與克拉克生下個球季的合約屬於球員選項，代表克拉克生有資格在今年夏天成為自由球員測試身價，畢竟他在本季表現相當出色，場均20.6分、4.5助攻皆創生涯新高紀錄，爵士仍然希望能在今年交易截止日前或今年夏天用長約鎖住克拉克生。

至於近年經常被溜馬擺上交易檯面的透納，目前行情也因本季表現優異高漲，場均16.7分、7.9籃板同樣創下生涯新高，更有2.2火鍋，透納也改變近年容易受傷問題，才讓溜馬決定不要輕易放走這名26歲的中鋒，問題是透納最近早被溜馬傷透了心。

史坦同樣爆出去年夏天拒絕暴龍提出4年1.14億美元續約條件的范維利特，暫時保持不提前續約的態度到本季打完，畢竟他到了今年夏天自由市場開放後，身價可能可以漲到4年1.3億美元，范維利特當然還想繼續觀望下去。