The first All-Star voting results pic.twitter.com/faDfABQR2y — NBACentral (@TheNBACentral) January 5, 2023

NBA官方6日公布本季全明星賽首輪票選結果，結果湖人「小皇帝」詹姆斯以316萬8694票穩居全聯盟「票王」，東區票數最高的是籃網杜蘭特的311萬8545票，本季全明星周末將於2月18到20日在鹽湖城舉行，全明星賽2月20日登場，下一輪票選結果則在13日公布。

目前排在西區前場前5名的球星依序為：詹姆斯、金塊約基奇(223萬7768票)、湖人安東尼戴維斯(206萬3325票)、鵜鶘錫安威廉森(192萬4222票)、威金斯(112萬3898票)；西區後場前5依序是：勇士柯瑞(271萬5520票)、獨行俠東契奇(238萬8502票)、灰熊莫蘭特(91萬5507票)、雷霆亞歷山大(91萬1774票)、克雷湯普生(51萬4104票)。

排在東區前場前5球星依序是：杜蘭特、公鹿阿提托康波(299萬8327票)、七六人恩比德(222萬6712票)、塞爾提克塔圖(217萬8330票)、熱火吉米巴特勒(47萬7008票)；東區後場前5依序為：籃網厄文(207萬1715票)、騎士米契爾(163萬7374票)、七六人哈登(116萬1593票)、塞爾提克傑倫布朗(103萬2522票)、老鷹崔楊(79萬1351票)。