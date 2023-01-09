儘管七六人當家中鋒恩比德仍然因傷缺陣，「大鬍子」哈登9日只打前3節，就交出20分、11助攻與11籃板的本季第2次大三元，生涯總得分更突破24000分大關，帶領七六人比123比111輕取地主活塞，目前戰績24勝15敗，排名仍居東區第5。

光在上半場，哈登就拿下13分、10籃板及9助攻的準大三元數據，更在下半場才打27秒就傳出助攻完成大三元，這是他職業生涯第71次大三元，難得的是他只有出現1次失誤，至於哈登生涯總得分目前排在第27，下個目標是艾佛森的24368分。

七六人今天不只哈登得分破20，馬克塞攻下全隊最高23分，就連取代恩比德先發位置的哈瑞爾，也有20分、6籃板進帳，瑞德16分、12籃板，尼恩14分，托必亞斯哈里斯12分。

至於活塞今天以基蘭海斯26分、6助攻與4籃板表現較佳，史都華與波達諾維奇各有20分進帳，柏克斯與迪亞洛各有12分，艾維10分、6助攻與6籃板，可惜薩迪貝取代腳踝扭傷無法上場的杜倫表現失常，他先發打了29分鐘竟然只拿2分。