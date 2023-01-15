籃網前役敗給塞爾提克，得分主力杜蘭特（Kevin Durant）因膝傷缺陣，明星控衛班西蒙斯（Ben Simmons）上場26分鐘竟然得0分，他是全場唯一上陣超過3分鐘但沒有得分的球員，總計出手3次全數落空，沒有罰球，另有9籃板13助攻。TNT球評巴克利（Charles Barkley）批評：「西蒙斯是球隊第2戰將，他不可以不得分。」

杜蘭特缺陣之後，厄文（Kyrie Irving）成為進攻主力，西蒙斯這時做為第2號主力，在進攻方面卻十分消極。TNT球評歐尼爾（Shaquille O’Neal）說：「當你自居是優秀的球員，你就該無所不能。沒錯，他有籃板和助攻，但還必須有得分的能力。他根本沒看著籃框，KD缺陣，需要填補個12分或16分，需要你拿出侵略性，尋找得分機會，快攻、上籃、買犯，至少得表現出想要得分的樣子，他現在根本都不看著籃框了。」

西蒙斯在七六人遭逢信心危機之後，非但沒有試圖改善自己的投籃能力，反而變得退縮不前，2020-21球季他還有場均14.3分，本季已經跌到7.5分，場均出手次數低至5.9次。西蒙斯並非角色球員，他是年薪3500萬美元的主力，表面上他以防守、籃板、助攻在幫助球隊，實際上他毫無進攻威脅，對手幾乎不需要看管他，無形加大了籃網隊友的進攻難度。