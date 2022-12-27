111學年HBL高中籃球甲級聯賽男子組12複賽最後一場外卡賽，三重商工和成功高中上演延長賽激戰，三重在延長賽開局5比0小高潮要回領先，最終75比70氣走成功，三重暌違10年重返HBL男甲8強。

第3節三重商工單節21比7猛攻，讓球隊打下21分領先基礎進入第4節，不過昨天才先通過一場外卡賽考驗的成功高中也是韌性十足，第4節反過來讓三重單節得分個位數，成功以單節28比7攻勢將比賽以66比66平手、進入延長賽，可惜最後未能帶走勝利，成功仍無緣隊史首次8強。

成功教練周敬賽後表示，自己在學是98學年那屆有過8強經歷，而球隊上次打進到HBL男甲8強，是101學年的往事，自己回到學校執掌男籃隊兵符後，一直希望可以幫助母校籃球隊再返榮耀，如今也算是「十年磨一劍」，儘管峰迴路轉，外卡賽贏得不輕鬆，總算是回到8強行列，如同他賽前在兩手手心寫的「享受」、「相信」兩個詞，鼓勵學弟們享受比賽、相信自己，也肯定球員付出的努力。

三重陳皇宇在攸關晉級與否的關鍵戰，貢獻21分、16籃板及6阻攻，延長賽兩波防守讓成功進攻失利，是球隊能保住領先的要素之一，他說：「延長賽心態就是從零開始，不管第4節我們被追了幾分，努力穩下來就是。」

對於自己本屆HBL從資格賽攸關晉級的重要賽事搶下27分、21籃板，助隊打進預賽，以及預賽對錦和高中、複賽對能仁家商都有26分進帳，加上複賽最後外卡賽割喉戰又是「雙十」演出，堪稱球隊進攻端一把利器，他回應，主要是自己場上心態穩，隊友相信他，因此會在重要時刻把球交給他，感謝大家的信任，也在這次複賽成長很多，練球時有過灌籃成功的他，也希望HBL賽場上能灌一次籃，就看8強準決賽有沒有機會展現了。

成功高中曾在108學年賽季打進過12強複賽，當時包括分組循環賽及外卡賽6戰全敗，本屆再度叩關12強，複賽分組循環賽擊敗過南湖高中，外卡賽第一關也氣走治平高中，終於在複賽階段有勝場數進帳，可惜第2場外卡賽飲恨，再度無緣隊史首次HBL男甲8強。