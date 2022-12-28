國家通訊傳播委員會今到立法院交通委員會進行《鏡電視》爭議與調查的專案報告，國民黨團發動程序發言，質疑鏡電視有股權、財務、董監事、洩密等4大爭議未解，NCC竟要在今天強行通過相關案件，揚言朝野協商時罷審NCC預算。對此，NCC主委陳耀祥表達抗議，這是未查證的傳言，稱鏡電視目前還在補件中。

國民黨團總召曾銘宗指出，先前消息提到請鏡電視24號補件、今天本來要強行通過鏡電視董監案，質疑陳耀祥不配當NCC主委。他提到，朝野協商時會罷審NCC預算，鏡電視四大爭議解決之前，不能強行通過董監案，奉勸NCC不要成為壓倒內閣的最後一根稻草。

國民黨立委鄭麗文指出，鏡電視爭議已延燒一年，期間不斷有鏡電視及NCC內部人員檢舉爆料，指控NCC打算強渡關山，審查只是過場，對於裴偉與府院之間的傳聞也只是輕輕帶過，質疑NCC只為完成府院高層對裴偉的承諾，因此要趁內閣交接之際趕緊通過，讓利空出盡。

國民黨立委陳以信痛批，吹哨者已站出來質疑鏡電視審照，政府卻一再護航，NCC報告「我還以為鏡電視寫的」，通篇在為鏡電視背書，這份報告就是國家包庇特定媒體的最好證明，鏡電視過關這一天，就是NCC死亡這一天，並當場撕毀NCC報告以示抗議。

時代力量立委陳椒華表示，根據資料，NCC本來上周就要通過鏡電視案件，包括實收資本額、章程還有董監事變更等，還好NCC所謂獨立機關還有少數委員堅持下，因此才沒通過，要求NCC要承諾，所有爭議沒查明前不能再審查鏡電視變更案，如果沒能力查明可以請檢調查。

陳耀祥表示，NCC是獨立機關，依照法律、行政程序法處理各案件，對於立委提到鏡電視24號補件、NCC在28號通過案件是未經查證的錯誤消息，錯誤資訊實在很可怕，對媒體未經查證就大肆報導、扭曲事實，NCC表達嚴厲抗議並譴責。

陳耀祥強調，鏡電視上週剛通過鏡電視實收資本額案件，關於董監事變更等案還在補件中，沒有所謂今天排案問題；針對鏡電視的相關爭議，NCC已經請金管會、勞動部等單位調查是否有人頭股東。另外，有鏡電視董事告發裴偉違法背信，陳耀祥表示，會尊重司法判決的結果。