平均地權條例修正案三讀修法箭在弦上，中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全今（30）日也再度重炮轟擊，修法限制私法人買房，共產黨才會用這一套的！連續政策打房，體質再怎麼好的產業，也禁不起被集體霸凌！喊話政府修法，再審慎評估。

今天全聯會也提出平均地權條例修正案的相關政策建言，建請立法院刪除四大爭議條文。

包括：限制私法人買房、行為人與法人「併罰」條款、吹哨條款、及炒房高額罰鍰，以減少修法衝擊市場健全發展、人民或產業遭受不當干擾等後遺症。

楊玉全表示，在總體經濟欠佳，市場景氣低迷之際，政府還是要趁這個時機強行推動修法平均地權條例，只有一句話：「心寒！」

楊玉全表示，建築業面臨缺工問題嚴重，四年多一直束手無策，央行還有金管會還組成國家隊，連續砍斷建商的資金鏈！賣不出去的房子，還要課徵囤房稅，除了升息之外，更配合各項政策要求造成成本愈堆疊愈貴，政府標售土地，又屢創新高，在這樣艱困的經營環境下，建築業在銀行的逾放比，只有0.05％，相對的國銀總體貸款同期約0.16％，呆帳比率遠高於建築業，但是再怎麼樣體質好的產業，也是會禁不起這樣的集體霸凌。

全聯會今天也呼籲，爭取刪除草案四項條文。

首先，刪除草案第79-1條的私法人取得住宅用房屋採許可制。

其次，為81-3條的行為人與法人「併罰」或至少對於已盡力為防止行為者排除。

第三，為第81-4條吹哨人條款。

第四，為第47-5條的要件不明之「從事其他影響不動產交易價格或程序之操縱行為」作為高額罰鍰對象。