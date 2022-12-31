蔡英文總統拍板義務役期恢復1年，女性是否當兵的討論再度浮上檯面，民進黨立委范雲稱自己將提出修法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。立委王婉諭31日表示，不反對修法，但國防不是只有拿槍上戰場，還有救護、救災等面向，將女性納入多元形式義務參與必須按階段而行，若比照男性全納義務役也不太對。

范雲在臉書指出，女人並非不當兵，而是國家立法時，根本不認為女人有資格可以當兵。因此，根本之道就是提案修改兵役法，讓保家衛國的權利與義務可以不分性別。接下來她將提出修法，放寬兵役相關規定，達到不分性別都可以一起團結守護家園。

對此，王婉諭指出，《憲法》第20條載明「人民有依法服兵役的義務」，而《兵役法》中明定「中華民國男子依法皆有服兵役的義務」，將服兵役義務限縮在生理男性身上，但大方向來說，女性當兵並未違法。

但王婉諭認為，國防不是只有拿槍上戰場，包括救護技術及防災訓練等，將社會後勤人力都納入考量，才能實際達到全民國防。她雖不反對修改兵役法，讓女性多個選擇，但實際上如何處理、法律文字怎麼修，是否比照男性全數納入義務役，仍有待討論，端看國防部後續如何規畫。

王婉諭說，當前國防部長邱國正已同意明年實施少量女性教召，她認為這是好的開始，也是合理的進程，按階段將女性納入多元形式義務參與，才能有效擴增整體戰力。