全球半導體大咖來台設物流中心掀熱潮，繼艾司摩爾（ASML）進駐遠雄港投控（5607）旗下遠雄航空自貿港區之後，今（29）日市場傳出，輝達（NVIDIA）也決定進駐設專倉，超微（AMD）明年將跟進。

對此，遠雄港低調回應，輝達、超微等大廠，透過物流通路商詢問，目前仍在洽談階段。

物流業界解讀，考量中美貿易戰、香港國安法實施、大陸防疫政策、地緣政治等多重因素下，台商、港商、外商科技廠已加速分散風險，將生產、組裝線移來台灣，物流業也急著將物流倉儲基地移回台灣，遠雄自貿港近2年明顯受惠，逐步移轉香港轉運商機。

目前遠雄航空自貿港加值園區一期有華碩、鴻海等電子業進駐，並為洋基（DHL）、近鐵（KWE）、艾司摩爾（ASML）、星宇航空運籌中心等量身訂做專倉，加速佈建完整高附加價值產業聚落，是全台最大貨物集散地。

遠雄港砸逾150億元增建加值園區、冷鏈物流倉等二期工程，其中四棟大樓、貨運站二期預計年底完工，冷鏈物流倉明年第一季完成，及快遞專用倉、運籌加值專區等，將迎來國內外電子業大咖進駐，將大陸產線移回台灣。

遠雄港指出，二大利多因素有利台灣發展航空貨運大商機，包括產業界持續調升在台產能配置，加上疫情轉單商機，可望帶動台灣出口成長；另桃園航空城計畫加密航網及航線佈局，伴隨亞洲經濟體成長，將以遠雄航空自貿港區連結國內產業園區供應鏈，促進兩岸分工、國際接軌，預期可帶來可觀貨量。