台股2022年底封關今（30）日最後衝刺，拜美股四大指數昨天同步大漲之賜，台股今天終於有「年底作帳行情」，到午盤過後，維持大漲120點以上，指數翻揚至14,200點之上，但半年線14,312點依然失守，僅站上具有強勁支撐的季線13,940點。

而集團股成為今天盤面重點，包括華新麗華、長榮、遠東、中鋼、台積電、台達電、宏碁、聯電及鴻海等集團股，今天各集團龍頭股率旗下子公司上揚，具有多頭領頭指標性意義。