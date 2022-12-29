第一銀行繼日前提高產假、產檢假、陪產檢及陪產假天數後，考量人工生育療程需耗費大量時間與體力，女性同仁可能會面臨可休假天數不足或進行療程後產生身體不適的情形，將自明（2023）年1月1日起，對於進行人工生育療程之女性同仁給予「人工好孕假」，每年度可享有2日且支給全薪，也可以按小時彈性請假來符合同仁實際需求。

第一銀行表示，「人工好孕假」的命名除了體恤女性同仁在孕育新生命過程中的辛勞，更代表對同仁的支持與祝福；且為鼓勵生育、落實員工照護，日前已將法定「產假八週、產檢假7日、陪產檢及陪產假7日」提高為「產假58日（含假日）、產檢假8日、陪產檢及陪產假8日，同時放寬陪產請假期間為分娩日前後各15日內請畢，期間共30日」，優於法令部分的天數均為全薪。

第一銀行指出，提高相關假別天數，可使女性同仁於懷孕期間產檢天數，以及產後休養天數更加充足，同時也讓男性同仁陪產檢及陪產假天數增加後，有更多時間陪伴配偶及新生兒，對甫迎接新生兒的家庭無疑是最實際的照護。

此外，一銀近年逐步調高生育津貼，2021年大幅調高為第一胎10萬、第二胎起每胎15萬元，第二胎雙胞胎更可以領到30萬元，讓員工更勇於增產報國，經統計2021年起每年新生兒人數約200人，2022年補助金額更達到約2400萬元，相較2021年成長了約2成，一銀認為，由此可見鼓勵生育措施確實達到了提高同仁生育意願，成效顯著，為國家因應少子女化政策不遺餘力。

一銀指出，重視職場環境，不但定期評估妊娠員工工作環境並調整場域安全，女性同仁懷孕期間最高享有全薪安胎假44天，使女性同仁孕期身體不適期間，可安心休養，另外考量同仁撫育未滿三歲子女及照顧家庭成員需要，施行彈性工時制度供同仁依據家庭需要調整工作時間，同時提供員工子女教育獎助金，以及企業托育合約，給予員工優惠安全的托育協助。

第一銀行積極響應國家婚育政策，在提高各項假別及生育津貼金額的同時，另有提供「結婚津貼3萬元」及「孕期交通津貼1萬元」，讓懷孕同仁於妊娠後期享有計程車費用補助，藉由舒適的交通工具降低通勤風險。

此外，對於妊娠婦女孕產期期間，一銀安排專業護理師提供貼心關懷與健康指導、並舉辦孕產媽咪講座以增加哺育知識，也設置哺(集)乳室，且聘有具備「華人區泌乳專業執照」護理人員。

另外對於懷孕中及生產後的女性同仁，給予第一好孕包及第一媽咪包，內含孕期或產後嬰兒相關用品，使同仁於產前、產後都能擁有專業的醫護諮詢與照護資源。