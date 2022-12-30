施宇隆說澎湖地區醫療資源相對缺乏，未來應該多多提升急重症的專業醫師、設備等資源，讓離島居民不用拖著病體搭機往返台澎就醫。（三總澎湖分院提供）

就任滿2年的三總澎湖分院院長施宇隆即將調往國防部軍醫局，分院同仁30日特別舉辦歡送茶會為施院長餞行，澎湖地方對於施宇隆任內發揮區域型醫學中心功能與使命，建置AI人工智慧心電圖機救命利器，不辭辛勞走訪望安、花嶼、七美、鳥嶼、西嶼、吉貝及將軍等離島，親自拜訪每間衛生所，精心打造離島護心鍊，盛讚他是一位難得的仁醫。

施宇隆離職前表示，澎湖地區醫療資源相對缺乏，未來應該在急重症的專業醫師、設備等方面，還需要多多提昇，讓離島居民不用拖著病體，辛苦搭機往返台澎就醫，未來三總澎湖分院也會更加努力，讓離島不離心，每一項醫療服務只有一個目標，降低澎湖鄉親轉診不便，落實「病人不動，醫師動」在地化醫療。

三總澎湖分院表示，施宇隆在任期間的醫療服務有諸多重大突破，今（111）年完成外離島「首例開心手術」、心導管介入性治療達200例以上、大血管支架手術超過50例、「微創胸腔鏡手術」已超過200例、逆行性膽胰管鏡併膽道取石術達7例、高壓氧治療平均每年超過600人次。

施院長在歡送會上以哽咽不捨的心情表示，很榮幸來澎湖與所有同仁共事2年，尤其是在COVID-19疫情，我們攜手共同走過最嚴峻的時期，心中縱有萬般不捨調離澎湖，但是服從是軍人的天職，而醫療品質提升是沒有上限，相信未來在新任院長胡曉峯的領導下，將能帶領大家再創醫療新里程。